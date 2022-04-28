Російська поліція може похизуватися черговим неймовірним досягненням, яке гідне бути в історії світової криміналістики. Їм вдалося виявити 11-річного "зловмисника", яка проявляла "не таку" активність у соцмережах.

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Школяр на обліку

Поліція Камишина, що у Волгоградській області, поставила на профілактичний облік 11-річного хлопця. Причина – поширення у соцмережах інформації, яка "дискредитує російську армію".

Що саме поширювала дитина у соцмережах – російські правоохоронці скромно замовчують. Хоча цікаво, що ж такого дискредитуючого про вбивць мирного населення, терористів та ґвалтівників могло бути у російських соцмережах.

Наступ росіян на Сході

Начальник генштабу Герасимов особисто прибув командувати наступом на Ізюм. Справи окупантів йдуть погано – вони не можуть мріяти про жодну перемогу на 9 травня, тож "пуляють куди попало". Також росіяни почали вивозити своїх найманців з Лівії, щоб задіяти у війні проти України.

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