Про це заявив військовий, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

До теми Начальник генштабу Росії Герасимов прибув до Ізюма особисто командувати наступом, – ЗМІ

За його словами, Герасимов стратегічно не виконав тих надій, які покладав Володимир Путін, розв'язавши повномасштабну війну проти України.

Російський президент бачить, що їм досить важко вдається просуватися Донеччиною, а до 9 травня потрібно показати якусь "перемогу".

Буває, що коли є найбільша загроза на певному напрямку, то можна відправити туди найбільш досвідченого командира. Однак це не стосується начальника генштабу, у якого крім цього напрямку, є ще кілька інших. Його принизили таким чином,

– розповів Костенко.

Водночас такий крок свідчить, що у російської в Україні не усе гаразд.

Яка ситуація на Ізюмському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, Росія зосереджує основні сили на Ізюмському напрямку.

До Ізюма окупанти додатково перемістили підрозділи повітряно-десантних військ, а також до 500 одиниць техніки. Усе для того, аби посилити угруповання, яке наступає.

Росіяни мають на меті вийти на міста Слов'янськ та Краматорськ. Туди вони рухаються з півночі зі сторони Ізюма.

Костенко прокоментував прибуття Герасимова до Ізюма: дивіться відео