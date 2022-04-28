Об этом заявил военный секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала.

На тему Начальник генштаба России Герасимов прибыл в Изюм лично командовать наступлением, – СМИ

По его словам, Герасимов стратегически не выполнил тех надежд, которые возлагал Владимир Путин, развязав полномасштабную войну против Украины.

Российский президент видит, что им довольно трудно удается продвигаться по Донетчине, а до 9 мая нужно показать какую-то "победу".

Бывает, что когда есть самая большая угроза на определенном направлении, то можно отправить туда наиболее опытного командира. Однако это не касается начальника генштаба, у которого помимо этого направления есть еще несколько других. Его унизили таким образом,

– рассказал Костенко.

В то же время такой шаг свидетельствует, что у русского в Украине не все хорошо.

Какая ситуация на Изюмском направлении

По данным Генштаба ВСУ, Россия сосредотачивает основные силы на Изюмском направлении.

К Изюму кафиры дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники. Все для того, чтобы усилить наступающую группировку.

Целью россиян является выйти на города Славянск и Краматорск. Туда они двигаются с севера со стороны Изюма.

Костенко прокомментировал прибытие Герасимова в Изюм: смотрите видео