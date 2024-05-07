Российский оппозиционер и политический деятель Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что "инаугурация" Путина совсем не радует россиян, ведь у них много других проблем, которые касаются войны в Украине. Все боятся новой волны мобилизации и того, что война затянется надолго.

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"Ситуация в России очень сложная, поэтому никакая "инаугурация" не может сгладить все проблемы, которые существуют в стране", – сказал Милов.

Большинство послов отказалось

Оппозиционер считает, что хорошей новостью является то, что большинство послов Евросоюза не пришли на "инаугурацию" Владимира Путина.

Я ожидал, что те страны, которые не захотят посетить "инаугурацию" будут в меньшинстве, в частности Польша, страны Балтии, Финляндия и Швеция. Но оказалось, что нет. Это хороший сдвиг,

– отметил Владимир Милов.

Крупные западные страны юридически не рассматривают Путина как законного российского лидера. Оппозиционер предположил, что это сигнал о том, что международная изоляция России продолжится, пока Путин будет у власти.

Такие действия демократического мира, в частности и Европейского Союза означают, что Путина не считают законным руководителем России. Это правильный сигнал для остальных,

– подытожил он.

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