Российский оппозиционер и политический деятель Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что "инаугурация" Путина совсем не радует россиян, ведь у них много других проблем, которые касаются войны в Украине. Все боятся новой волны мобилизации и того, что война затянется надолго.
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"Ситуация в России очень сложная, поэтому никакая "инаугурация" не может сгладить все проблемы, которые существуют в стране", – сказал Милов.
Большинство послов отказалось
Оппозиционер считает, что хорошей новостью является то, что большинство послов Евросоюза не пришли на "инаугурацию" Владимира Путина.
Я ожидал, что те страны, которые не захотят посетить "инаугурацию" будут в меньшинстве, в частности Польша, страны Балтии, Финляндия и Швеция. Но оказалось, что нет. Это хороший сдвиг,
– отметил Владимир Милов.
Крупные западные страны юридически не рассматривают Путина как законного российского лидера. Оппозиционер предположил, что это сигнал о том, что международная изоляция России продолжится, пока Путин будет у власти.
Такие действия демократического мира, в частности и Европейского Союза означают, что Путина не считают законным руководителем России. Это правильный сигнал для остальных,
– подытожил он.
"Инаугурация" Путина: главное
- В России 7 мая состоялась "инаугурация" Владимира Путина. Несмотря на незаконность выборов, часть стран Евросоюза решила принять участие в этом мероприятии. МИД Украины заявил о том, что отсутствуют правовые основания для признания Путина легитимным президентом России.
- Посол Франции присутствовал на "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. Однако участие дипломата в мероприятии не означает, что Франция признает его избрание легитимным или подтверждает статус.
- Путин уже пятый раз за четверть века занимает должность "президента" России. На этот раз на праздновании присутствие гостей заметно уменьшилось, поскольку лидеры многих стран отказались участвовать в церемонии, которую они считают незаконной.