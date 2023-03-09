По информации российских СМИ, такая же беда постигла и Boeing 737. Пассажирский самолет вылетел из аэропорта "Пулково" и уже через 10 минут вынужден был сесть с горящим двигателем. передает 24 Канал.

Интересно Потихоньку "доходит": как меняется отношение россиян к войне

Какая причина возгорания

Отмечают, что у двигателя Boeing 737 якобы влетела птица. К моменту, когда пилот подал сигнал тревоги, самолет был в воздухе уже 10 минут и поднялся на высоту около 3 тысяч метров над городом.

Он почти сразу же начал разворот и снижение для возвращения в аэропорт вылета.

Почти "вечный полет" российского самолета / Скриншот

Двое россиян пожаловались, что в который раз не могут вылететь из Петербурга. Они заявили, что уже третий день не могут доехать до Ижевска.

Россияне рассказывают о посадке самолета: смотрите видео

Польша готова предоставить Украине истребители: что известно