По информации российских СМИ, такая же беда постигла и Boeing 737. Пассажирский самолет вылетел из аэропорта "Пулково" и уже через 10 минут вынужден был сесть с горящим двигателем. передает 24 Канал.
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Какая причина возгорания
Отмечают, что у двигателя Boeing 737 якобы влетела птица. К моменту, когда пилот подал сигнал тревоги, самолет был в воздухе уже 10 минут и поднялся на высоту около 3 тысяч метров над городом.
Он почти сразу же начал разворот и снижение для возвращения в аэропорт вылета.
Почти "вечный полет" российского самолета / Скриншот
Двое россиян пожаловались, что в который раз не могут вылететь из Петербурга. Они заявили, что уже третий день не могут доехать до Ижевска.
Россияне рассказывают о посадке самолета: смотрите видео
Польша готова предоставить Украине истребители: что известно
- 8 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках интернациональной коалиции. Также он отметил необходимость обучения украинских пилотов руководить истребителями F-16.
- За данным СМИ, США уже работают с украинскими пилотами в США, чтобы определить сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными американскими военными самолетами, в том числе F-16. Двое украинских военных находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиационных тренажерах.
- Министр обороны Словакии Ярослав Надь подчеркнул, что теперь пора принять решение по МиГ-29 и Словакии.
- "Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это не по-человечески и безответственно", – подчеркнул Ярослав Надь.