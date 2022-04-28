В России больше нет энергетического оружия

Решение "Газпрома" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию вернется в Россию бумерангом.

Крах репутации

Теперь всем понятно: РФ больше не надежный поставщик, как они делали вид с 70-х годов прошлого века.

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Этот имидж испытал пощечину, от которой не отмыться. Никто, включая немцев, теперь этого не будет повторять.

Попытки "нагнуть" страны ЕС на оплату газа в рублях не будут работать, рубли Кремль пусть оставит себе.

Более того, на дворе апрель и солнышко.

ЕС не простит

И вдобавок Кремль начал насмехаться над ЕС, прямо намекая, что там будут отбирать транзитный газ из газопроводов. Так же, как они пытались винить нас в 2006 и 2009 годах.

Такого в ЕС уже не простят.

Россия как газовый монстр начинает двигаться к своему концу: газ еще рычаг, но уже не "энергетическое оружие".

Главное: в ЕС уже беспокоятся, но уже не боятся остановки поставок. Евросоюз слезает с газовой иглы и начинает лечиться от зависимости. Благодаря нам – Украине.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: