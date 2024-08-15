Несколько дней назад Нижегородское управление следственного комитета России отчиталось о возбуждении дела против двух подростков 2006 года рождения. Детали, передает 24 Канал.

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Донос директора на учеников

В октябре 2023 года сотрудники одной из школ сообщили в правоохранительные органы об учениках из-за видео, в котором те, по версии следствия, "распространяли информацию позорного характера о российской армии".

Российские СМИ пишут, что донос на подростков написала директор школы после того, как на почту учебного заведения поступило видео, снятое учениками на кухне квартиры. В ролике школьники в частности обсуждали вторжение России в Украину. Осенью 2023 года из-за видео на них составили протоколы о "дискредитации" армии.

Арестовывать одиннадцатиклассников не стали, однако суд наложил до 11 октября такие запреты:

покидать место жительства в период с 22 часов до 06 часов утра;

посещать места массовых мероприятий и участвовать в них;

общаться между собой;

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

использовать средства связи, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, работников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом;

пользоваться интернетом.

Задержание подростков из-за "дискредитации" армии России / росСМИ