Кілька днів тому Нижньогородське управління слідчого комітету Росії відзвітувало про порушення справи проти двох підлітків 2006 року народження. Деталі, передає 24 Канал.

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Донос директорки на учнів

У жовтні 2023 року співробітники однієї зі шкіл повідомили у правоохоронні органи про учнів через відео, в якому ті, за версією слідства, "поширювали інформацію ганебного характеру про російську армію".

Російські ЗМІ пишуть, що донос на підлітків написала директорка школи після того, як на пошту навчального закладу надійшло відео, зняте учнями на кухні квартири. У ролику школярі зокрема обговорювали вторгнення Росії в Україну. Восени 2023 року через відео на них склали протоколи про "дискредитацію" армії.

Арештовувати одинадцятикласників не стали, проте суд наклав до 11 жовтня такі заборони:

залишати місце проживання в період з 22 години до 06 години ранку;

відвідувати місця масових заходів та брати участь у них;

спілкуватися між собою;

відправляти та отримувати поштово-телеграфні відправлення;

використовувати засоби зв'язку, за винятком використання телефонного зв'язку для виклику швидкої медичної допомоги, працівників правоохоронних органів, аварійно-рятувальних служб у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також для спілкування зі слідчим та контролюючим органом;

користуватись інтернетом.

Затримання підлітків через "дискредитацію" армії Росії / росЗМІ