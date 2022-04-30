У России еще есть около 20 ракет типа "Калибр" в Черном море, – Мотузяник

В пределах Черного моря у России есть около 20 ракет типа "Калибр". Это оружие агрессор может в ближайшие дни выпустить по территории Украины.

Об этом 30 апреля на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает 24 канал.

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Следует быть готовыми к дальнейшим ракетным ударам

Мотузяник отметил, что ракетные и авиационные вражеские удары по военным и гражданским объектам Украины не прекращаются. В частности, вражеские войска выполнили, по меньшей мере, 30 самолето-вылетов для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.



Российские дальние бомбардировщики выполнили еще 32 самолето-вылета, из них – не менее 8 для нанесения бомбовых ударов по Мариуполю.

Спикер Минобороны добавил, что пока не исключаются выпуски крылатых ракет.

В акватории Черного моря в настоящее время находятся три носителя крылатых ракет подлодок типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет,

– рассказал он во время брифинга.

Россия "прицеливалась" к украинским АЭС: что известно

Напомним, что 25 – 26 апреля путинские войска активно обстреливали Украину именно крылатыми ракетами.

Две российские крылатые ракеты пролетели рядом с Запорожской АЭС.

Еще две – зафиксировали над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС.

Также российские ракеты пролетели над Южно-Украинской АЭС.

Владимир Зеленский подчеркнул, что такие действия России свидетельствуют об их непонимании принципов ядерной безопасности.

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