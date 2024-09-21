Инцидент произошел в Новоселицком районе вечером 21 сентября. Местные телеграмм-каналы пишут, что пожар "мощный и опасный", сообщает 24 Канал.

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В Ставропольском крае масштабный пожар

Как пишут российские СМИ, пожар вспыхнул на трассе Новоселицкое – Александровское.

На автозаправке в районе поворота к селу Журавское сначала вспыхнул бензовоз. Однако огонь быстро перекинулся еще на несколько авто и охватил сооружения АЗС.

Почему загорелся бензовоз – пока неизвестно. На месте работают пожарные, они пытаются локализовать огонь.

Очевидцы сообщают о громких взрывах на месте происшествия, также в сети публикуют яркие кадры пожара.

В Ставропольском крае пылает АЗС: смотрите видео

Взрывы на АЗС: яркие кадры

Есть ли пострадавшие

Информации о пострадавших пока что не было, однако известно, что огонь задел несколько автомобилей. Успели ли водители отбежать от очага возгорания – неизвестно.