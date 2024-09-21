Інцидент трапився у Новоселицькому районі ввечері 21 вересня. Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежа "потужна та небезпечна", повідомляє 24 Канал.
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У Ставропольському краї масштабна пожежа
Як пишуть російські ЗМІ, пожежа спалахнула на трасі Новоселицьке – Олександрівське.
На автозаправці в районі повороту до села Журавське спочатку спалахнув бензовоз. Однак вогонь швидко перекинувся ще на кілька авто та охопив споруди АЗС.
Чому загорівся бензовоз – наразі невідомо. На місці працюють пожежники, вони намагаються локалізувати вогонь.
Очевидці повідомляють про гучні вибухи на місці події, також у мережі публікують яскраві кадри пожежі.
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Вибухи на АЗС: яскраві кадри
Чи є постраждалі
Інформації про постраждалих поки що не було, однак відомо, що вогонь зачепив кілька автомобілів. Чи встигли водії відбігти від осередку займання – невідомо.