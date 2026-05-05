24 Канал Новости мира У Росії горять ТЕЦ в Оренбурзі та щось у морі біля Геленджика
5 мая, 16:24
В России горят ТЭЦ в Оренбурге и что-то в море возле Геленджика

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Оренбурге на территории Сакмарской ТЭЦ произошел пожар.
  • Возле порта Геленджика горит объект в море, вероятно, корабль.

В России горят сразу 2 объекта. Пожары возникли на ТЭЦ в Оренбурге и возле порта Геленджика.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что горит в России?

В российском Оренбурге вспыхнул пожар на территории Сакмарской ТЭЦ. На месте работают пожарные.

Также пожар бушует в Геленджике – горит что-то в море. Вероятно, речь идет о каком-то корабле. Навкого объекта возгорания видно подсанкционные российские канкеры.

