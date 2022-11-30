В России говорят, что символ Z придумал Сталин в 1941 году: так обозначали абзац

Выдумки и русская пропаганда – это практически одно и тоже. Зачастую их абсурдность удивляет, а иногда просто вызывает смех. Как вот попытки России придать хоть какой-то смысл своей оккупационной символике.

Так, корреспондент российского телеканала выдал, что символ Z якобы придумал Иосиф Сталин. Такая себе значимость, конечно, но что поделаешь, когда адекватных объяснений нет.

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Пропагандист увидел символ в обращении диктатора к советскому народу, написанном им от руки на листе бумаги. Письмо датировано 3 июля 1941 года.

"Очень символично сейчас смотрится знак Z", – гордо заявил российский журналист.



Письмо, которое приводит в качестве доказательства журналист / Фото скриншот с видео

Журналист также добавил, что ранее на письме схожим символом обозначали начало абзаца. А вот это все меняет. Конечно, абзац – это "хороший" смысл для символики войска.

Еще раз: начало абзаца русские делают символом в войне. Не знаем, какой такой моральный дух они пытаются поднять своим символизмом. Но если они хотят искать смыслы в знаках, то можем их заверить, что это знак их поражения.

Настоящие символы этой войны для россиян – унитаз и корм для собак

! Буквы Z, V и O стали символами войны России против Украины. оккупанты рисуют их на своей технике, носят шевроны с ними на одежде и на головных уборах, а российские недопатриоты, поддерживающие войну против украинцев, наносят эту символику буквально на все, на что у них хватает фантазии.

То, как дикие захватчики грабят имущество украинцев на оккупированных территориях и какой произвол делают показали настоящее "могущество" российской армии.

Мир увидел лица российских воинов, готовых вывозить из Украины корм для собак, не зная, что животные могут иметь свою пищу. Унитазы и стиральные машины, потому что такое они видят впервые.

Это не упоминая уже ужасов, которые они совершают в Украине. Мародерам, убийцам, насильникам нет оправдания – это военные преступники, которые понесут ответственность за совершенное.

И ни один вымышленный символизм не поможет им отмыться от крови.

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