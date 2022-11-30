Так, кореспондент російського телеканалу видав, що символ Z нібито вигадав Йосип Сталін. Така собі значущість, звісно, але що поробиш, коли адекватних пояснень немає.

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Пропагандист побачив символ у зверненні диктатора до радянського народу, яке було написане ним від руки на аркуші паперу. Лист датований 3 липня 1941 року.

"Дуже символічно зараз виглядає знак Z", – гордо заявив російський журналіст.



Лист, який наводить, як доказ журналіст / Фото скриншот з відео

Журналіст також додав, що раніше на письмі схожим символом позначали початок абзацу. А ось це все змінює. Звісно, абзац – це "гарний" сенс для символіки війська.

Ще раз: початок абзацу росіяни зроблять символом у війні. Не знаємо, який такий моральний дух вони намагаються підняти таким своїм символізмом. Але якщо вони й хочуть шукати сенси у знаках, то можемо їх запевнити, що це знак їх поразки.

Довідка! Літери Z, V та O стали символами війни Росії проти України. Окупанти малюють їх на своїй техніці, носять шеврони з ними на одязі та на головних уборах, а російські недопатріоти, які підтримують війну проти українців, наносять цю символіку буквально на все, на що у них вистачає фантазії.

Справжні символи цієї війни для росіян – унітаз і корм для собак

Те, як дикі загарбники грабують майно українців на окупованих територіях і які свавілля вчиняють показали справжню могутність російської армії.

Світ побачив обличчя російських вояк, які готові вивозити з України корм для собак, не знаючи, що тварини можуть мати свою їжу. Унітази та пральні машини, бо таке вони бачать вперше.

Це не згадуючи жахіть, які вони чинять в Україні. Мародерам, вбивцям, гвалтівникам немає виправдання – це воєнні злочинці, які понесуть відповідальність за скоєне. І жодний вигаданий символізм не допоможе їм відмитись від крові.

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