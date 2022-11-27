Російська пропаганда не втомлюється "дивувати" адекватних людей маразматичними заявами та пропозиціями. В ефірі одного з федеральних телеканалів колишня ведуча програми "Спокойной ночи, малиши" Анґеліна Вовк "знайшла спосіб", як зупинити війну, повідомляє 24 канал.

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Інколи краще просто помовчати

У принципі, ведучу легендарного шоу ніхто не тягнув за язика і вона могла просто відмовчатись. Однак Вовк вирішила, що є воєнною експерткою та знає, як можна змусити Збройні Сили скласти зброю.

Треба якось зупинити ту (українську – 24 канал) сторону. Я сказала своїй приятельці, що візьму Хрюшку і Стєпашку та поїду туди, на фронт. І звернусь до українців, бо в мене є українська кров,

– сказала росіянка.

Окрім того, вона переконана, що, почувши музику з "легендарної програми" та голос ведучої, українці отямляться та складуть зброю. Очевидно, вона думає, що українські вояки справжні телепні.

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Зверніть увагу! Анґеліна Вовк чомусь все ще не наважились застосувати цю пропозицію щодо російської армії та має сміливість звинувачувати у злочинах ЗСУ. Однак, як відомо, якраз-таки російські окупанти – воєнні злочинці. Свідченням цього, зокрема, є розбомблений пологовий будинок у Вільнянську, внаслідок якого загинуло немовля.

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Яка насправді риторика Росії щодо України

Кремль надзвичайно цинічний у своїй риториці. Це очевидно з того, що поруч зі "закликами до миру" в інформаційному просторі ворожої держави існують також відверті погрози в сторону України. На фоні заяв про зустріч ЗСУ зі Хрюшкою та Стєпашкою один з депутатів російського парламенту сказав, що ми, українці, маємо замерзнути та згнити.

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