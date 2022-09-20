В госдуме хотят внести в обновленный уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное положение"

В госдуме россии внесли поправки в новый уголовный кодекс. Они касаются преступлений, совершенных во время военного положения.

В списке отягчающих обстоятельств появилось совершение преступления "в период мобилизации или военного положения". 20 сентября состоится голосование за законопроект во втором чтении.

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Какие новые статьи появились в Уголовном кодексе россии

Статья №352 "Добровольная сдача в плен" . За это россиян могут заключить в тюрьму сроком от 3 до 10 лет. Если российский военный попал в плен впервые и "сделал все, чтобы из него выбраться", возможно ему удастся избежать наказания.

. За это россиян могут заключить в тюрьму сроком от 3 до 10 лет. Если российский военный попал в плен впервые и "сделал все, чтобы из него выбраться", возможно ему удастся избежать наказания. Статья №256 "Мародерство" . Максимальное наказание предусматривает заключение на срок до 15 лет.

. Максимальное наказание предусматривает заключение на срок до 15 лет. Статья №337 "Самовольное оставление воинской части в период мобилизации или военного положения". Если служащий вернется через 2 – 10 дней, то его отправят на 5 лет в тюрьму, если он вернется до месяца – 7 лет тюрьмы, более месяца – 10 лет тюрьмы.

Если служащий вернется через 2 – 10 дней, то его отправят на 5 лет в тюрьму, если он вернется до месяца – 7 лет тюрьмы, более месяца – 10 лет тюрьмы. Статья №332 "Неисполнение приказа". Нарушителей будут наказывать заключением на 2 – 3 года.

Кроме того, вводится несколько статей о невыполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

Эти новые правки говорят о том, что кремль всеми возможными способами пытается удержать своих военных на войне в Украине. Теперь за сдачу в плен и невыполнение приказа россиянам будет грозить тюрьма. Поэтому руководство государства-агрессора решило "мотивировать" своих бойцов угрозами.

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