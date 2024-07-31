Произошло это за два дня. В большинстве случаев причины и направление этапирования неизвестны.

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Среди пропавших – несовершеннолетний парень

Среди пропавших есть политик Илья Яшин. Его адвокат сообщила, что мужчину вывезли из колонии №3 в Смоленской области. Исчез также глава правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Он находился в СИЗО Сызрани.

Художницу Александру Скочиленко вывезли из петербургского СИЗО. Ее могли отправить в Москву.

экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, по сообщению ее мужа, исчезла из колонии в Пермском крае. А бывшая координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева – из новосибирской колонии.

Среди пропавших российских заключенных также есть 17-летний гражданин Германии и России Кевин Лик. Его мать сообщила, что парень, который был приговорен к четырем годам колонии за госизмену, исчез из колонии в Архангельской области. Парень не соглашался с политическим курсом России и выступал против войны в Украине.

Правозащитники утверждают, что не помнят таких случаев, чтобы одновременно этапировали такое количество политзаключенных. По их мнению, это напоминает подготовку к обмену, но в то же время адвокаты говорят, что это может быть "какой-то отвлекающий ход".

Защитники российских политзаключенных также рассказали, что для участия в обмене заключенные должны написать заявления с просьбой о помиловании на имя Путина. Из пропавших об этом просила только Лилия Чанышева. Другие, кроме 17-летнего парня, – своей вины не признавали.