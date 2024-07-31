Сталося це за два дні. У більшості випадків причини та напрямок етапування невідомі.

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Серед зниклих – неповнолітній хлопець

Серед зниклих є політик Ілля Яшин. Його адвокатка повідомила, що чоловіка вивезли з колонії №3 у Смоленській області. Зник також голова правозахисного центру "Меморіал" Олег Орлов. Він перебував у СІЗО Сизрані.

Художницю Александру Скочиленко вивезли з петербурзького СІЗО. Її могли відправити до Москви.

️Ексголова штабу Навального в Уфі Лілія Чанишева, за повідомленням її чоловіка, зникла з колонії в Пермському краї. А колишня координаторка штабу Навального в Томську Ксенія Фадєєва – з новосибірської колонії.

Серед зниклих російських в'язнів також є 17-річний громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік. Його мати повідомила, що хлопець, який був засуджений до чотирьох років колонії за держзраду, зник з колонії в Архангельській області. Хлопець не погоджувався із політичним курсом Росії та виступав проти війни в Україні.

Правозахисники стверджують, що не пам'ятають таких випадків, щоб одночасно етапували таку кількість політв'язнів. На їхню думку, це нагадує підготовку до обміну, але водночас адвокати кажуть, що це може бути "якийсь відволікаючий хід".

Захисники російських політв'язнів також розповіли, що для участі в обміні ув'язнені мають написати заяви із проханням про помилування на ім'я Путіна. Зі зниклих про це просила лише Лілія Чанишева. Інші, окрім 17-річного хлопця, – своєї вини не визнавали.