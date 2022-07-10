рф издали новый маразм о событиях в Украине – говорят, что предотвратили "большую мировую войну"

Страна-агрессор, которая начала войну против Украины, угрожает всему миру голодом и убила тысячи гражданских, издала очередное возмутительное заявление. Более того, глава госдумы россии вячеслав володин считает, что его страна "предотвратила великую мировую войну".

Маразматическое заявление он подкрепил несуществующими фактами и выдумками. Все как любит среднестатистический житель россии.

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Циническое заявление володина

Глава российской госдумы отверг предположение о том что мир сейчас находится на пороге великой войны, подчеркнув, что эта опасность была предотвращена военной спецоперацией, которую россия начала в Украине.

Он отметил, что украинские войска "были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв".

"И это могло привести вообще к самому худшему – мир фактически мог предстать перед пропастью, перед порогом начала великой войны", – сказал володин.

Правда, володин почему-то "забыл" вспомнить о:

37 200 ликвидированных российских захватчиков, пришедших убивать и уничтожать украинцев. Только за последние сутки наши бойцы обезвредили 300 россиян.

345 детей, погибших в Украине в результате российской агрессии. Еще более 644 детей ранены.

По меньшей мере 4 731 мирном человеке, которого оккупанты убили. К сожалению, статистика будет обновляться.

Кроме того, из-за агрессии россии многие страны мира могут столкнуться с глобальным голодом. Но ни это, ни разрушенные судьбы миллионов людей страну-агрессора никогда не интересовало.

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