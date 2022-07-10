Маразматичну заяву він підкріпив неіснуючими фактами та вигадками. Все як любить середньостатистичний мешканець росії.

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Цинічна заява володіна

Голова російської держдуми відкинув припущення про те, що світ зараз перебуває на порозі великої війни, наголосивши, що цю небезпеку було запобігло військовій спецоперації, яку росія розпочала в Україні.

Він зазначив, що українські війська "були вже стягнуті до кордонів Донбасу, і все це могло закінчитись гуманітарною катастрофою, величезною кількістю жертв".

"І це могло призвести взагалі до найгіршого – світ фактично міг стати перед прірвою, перед порогом початку великої війни", – сказав володін.

Щоправда, володін чомусь "забув" згадати про:

37 200 ліквідованих російських загарбників, які прийшли вбивати та нищити українців. Лише за останню добу наші бійці знешкодили 300 росіян.

345 дітей, які загинули в Україні внаслідок російської агресії. Ще понад 644 дітей поранені.

Щонайменше 4 731 мирну людину, яку окупанти вбили. На жаль, статистика буде оновлюватися.

Крім того, через агресію росії чимало країн світу може зіштовхнутися з глобальним голодом. Але ані це, ані зруйновані долі мільйонів людей країну-агресорку ніколи не цікавило.