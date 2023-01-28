В России заявили, что Nexta владеет задержанный москвич: популярный телеграмм-канал уже ответил

Российские СМИ распространили информацию о том, что в Москве якобы задержан владелец популярного телеграмм-канала Nexta. Однако в редакции говорят, что у них в команде россиян нет вообще.

Российские СМИ сразу начали распространять информацию о задержании мужчины из Москвы по имени Олег. Ему приписывают якобы то, что он владелец телеграмм-канала Nexta и в России его собираются судить за "призывы к терроризму".

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Что говорят пропагандисты

Российские СМИ заявляют, что якобы силовики заинтересовались телеграмм-каналом с середины марта прошлого года из-за публикаций и вот спустя почти год якобы вышли на 27-летнего Олега С. Как это случилось – пропагандисты не говорят.

Задержанному грозит до 7 лет колонии. Российские силовики уверены, что именно Олегу принадлежит SIM-карта, на номере которой зарегистрирован канал Nexta.

Реакция телеграмм-канала

Телеграмм-канал Nexta опубликовал сообщение, в котором говорится, что работников канала нет ни на территории России, ни на территории Беларуси. В целях безопасности сотрудники даже не посещают эти страны. Кроме того, россиян в команде нет.

Что касается Олега С., которого поймали россияне, то у канала есть две версии:

или это вымышленный персонаж, которого российские силовики придумали, чтобы получить "звездочку" за "выполнение задачи" не прилагая никаких усилий;

или же Олег С. действительно существует, но он стал жертвой беззакония, которому шьют фальшивые обвинения.

То есть, никакого владельца телеграмм-канала в Москве задержать не могли.