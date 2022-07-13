российский Красный Крест раздает украинским беженцам вещи с символом Z и портретами Путина

российский Красный крест привозит украинским беженцам, большая часть которых была принудительно вывезена в страну-агрессора, кружки и одежду с символикой "спецоперации".

Об этом рассказали независимые российские волонтеры, помогающие пострадавшим украинцам.

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В частности, подобный инцидент произошел в твери. Так, рКК цинично принесли пострадавшим в войне украинцам вещи с символикой "спецоперации" и лицом путина, из-за приказов которого они и потеряли свою прежнюю жизнь и дома. Представьте, к примеру, если бы отцу Анны Франк, умершей в немецком концлагере, привезли футболку с лицом Гитлера или чашку со свастикой.

Как-то мы с другими волонтерами помогали украинцам разбирать гуманитарную помощь, полученную от Красного Креста. Среди вещей мы нашли кружки с путиным, футболки с ним и с буквой Z,

– сказала волонтер из твери Валентина.

Она подчеркнула, что это негуманно и неэтично.

российский красный крест тесно связан с кремлем

по состоянию на конец мая россия депортировала на свою территорию около 1 миллиона 200 тысяч украинских граждан, из которых 240 тысяч детей. Около 2 тысяч несовершеннолетних – дети-сироты.

Один из пунктов Устава Международного Красного Креста свидетельствует, что национальные общества Красного Креста не могут контролироваться государством и должны сохранять независимость – как финансовую, так и кадровую. При этом российские власти не раз пытались ввести госконтроль над российским КК официальным путем, а лица, ныне управляющие рКК, тесно связаны с российскими политиками.

Интересно, что свободно помогать украинцам в России можно только через официальные организации, среди которых, помимо КК, молодежные движения "единой россии", региональные епархии и еще один провластный проект "мы вместе". Обычным людям, которые хотят помогать пострадавшим в войне украинцам и волонтерить, делать этого нельзя.

Участники рКК активно поддерживают войну против Украины и кормят оккупантов

Устав Международного Красного Креста запрещает принимающим участие в движении организациям принимать любую сторону во время военных конфликтов. При этом, нынешние члены рКК открыто поддерживают нынешнюю "спецоперацию" и агитируют российских мужчин идти на войну.

К примеру, глава кировского регионального отделения юрий басманов входит в организации "боевое братство" и "союз добровольцев Донбасса", которые активно приглашают контрактников из кировской области воевать на территории Украины.

В частности, в одной из соцсетей у себя на странице басманов выкладывал объявления о наборе добровольцев на службу. В посте также написано, что сейчас российские Вооруженные силы "проходят нелегкие испытания в специальной военной операции по защите населения республик Донбасса, денацификации и демилитаризации преступных нацистских формирований на территории Украины".



юрий басманов / фото с его страницы в соцсетях

Также известно, что некоторые региональные отделения рКК посылают гуманитарные грузы российским военным и свободно рассказывают об этом в соцсетях. Так, устав не запрещает обществам Красного Креста оказывать помощь пострадавшим на фронте военным, однако в России невозможно узнать, куда именно направляет помощь их Красный Крест – раненым оккупантам в госпитали или прямо на поле боя российским захватчикам, которые ежедневно убивают украинцев.

К слову, жены и родные украинских защитников Мариуполя, чьи родные находятся в плену, также жалуются на работу КК. Одним из условий выхода украинских воинов из "Азовстали" были визиты представителями Красного Креста военнопленных дважды в неделю, однако организация никак не отчитывается о состоянии украинских защитников и игнорирует запросы от их родных.

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