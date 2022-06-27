В России критическая ситуация, назревающая конфликт с региональными элитами, – Лисянский

В Институте стратегических исследований и безопасности каждый день мониторят социально-экономические протесты в России. С каждым днем их все больше и больше.

Речь идет о том, где людям не выплачивают зарплату. К началу июня 2022 года они были в 45 из 80 регионов в России. Об этом 24 каналу сказал Павел Лысянский – директор Института стратегических исследований и безопасности.

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Из того, что я знаю о том, что происходит на территории России – у них там ситуация уже критическая. Нельзя говорить о том, что изменится режим Путина не будет. Нет, такого не произойдет. Пока Путин будет дышать, он будет управлять,

– сказал Лисянский.

Он отметил, что вопрос сейчас в том, что у них назревает конфликт между региональными элитами и федеральным центром.

Зима 2022 станет решающей

Плюс к тому же в России увеличивается безработица. Да и вообще ситуация в стране-агрессорке с финансами очень плохая, уже объявили технический дефолт. Хотя кафиры продолжают говорить, мол, денег у них хватает.

"И по состоянию на сегодняшний день, следующие полгода будут. Вероятность того, что удастся закончить войну на выгодных для Украины условиях до зимы - есть", - добавил.

Россия испытала дефолт

В Bloomberg сообщили, что Россия испытала дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Это кульминация жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам.

То есть Россия уже фактически лишена возможности занимать деньги на западных рынках из-за санкций.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал эту ситуацию "фарсом". По его словам, в государственную казну страны-агрессорки еженедельно поступают миллиарды долларов за энергоносители. Несмотря на войну в Украине, у России до сих пор есть деньги и может платить по долгам.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более ста лет назад, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи 1918 года.

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