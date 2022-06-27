Мовиться про ті, де людям не виплачують зарплатню. На початок червня 2022 року – вони були у 45 з 80 регіонів у Росії. Про це 24 каналу сказав Павло Лисянський – директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

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З того, що знаю я про те, що відбувається на території Росії – у них там ситуація уже критична. Не можна говорити про те, що зміниться режим, Путіна не буде. Ні, такого не станеться. Поки Путін буде дихати, він буде керувати,

– сказав Лисянський.

Він зазначив, що питання зараз у тому, що у них назріває конфлікт між регіональними елітами та федеральним центром.

Зима 2022 року стане вирішальною

Плюс до того у Росії збільшується безробіття. Та й загалом ситуація у країні-агресорці із фінансами дуже погана, вже оголосили технічний дефолт. Хоча окупанти продовжують говорити, мовляв, грошей у них вистачає.

"І станом на сьогодні, наступні пів року будуть. Ймовірність того, що вдасться закінчити війну на вигідних для України умовах до зими – є", – додав.

Росія зазнала дефолту

У Bloomberg повідомили, що Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Це – кульмінація жорстких західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Тобто Росія вже фактично позбавлена можливості позичати гроші на західних ринках через санкції.

Натомість міністр фінансів Росії Антон Сілуанов назвав цю ситуацію "фарсом". За його словами, у державну скарбницю країни-агресорки щотижня надходять мільярди доларів за енергоносії. Попри війну в Україні, Росія досі має гроші та може платити за боргами.

Востаннє Росія терпіла дефолт щодо своїх іноземних кредиторів понад сто років тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи 1918 року.

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