Мы же за вас голосовали, – в России матери-одиночки просят Путина вернуть детей с войны

В России матери-одиночки жалуются на то, что их сыновей забирают на войну в Украину. Чтобы остановить это, они обратились к Владимиру Путину.

Россияне – огромные патриоты и поклонники "спецоперации", пока это не касается их лично. Когда же доходит до дела, то перспектива смерти в Украине уже не кажется такой привлекательной, пишет 24 канал.

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Российские матери обратились к Путину

Русские женщины совсем не против войны. Они сами подтвердили, что голосовали за Путина и его имперский режим. Теперь же в ответ на свою поддержку хотят услуги и от агрессора. Матери "просят и умоляют" не брать их сыновей на войну. Пусть кто-нибудь другой едет, только не они.

По возрасту или другим обстоятельствам второго сына у нас уже не будет. Пожалуйста, не обрекайте нас на одинокую старость,

– сказала мать российского мобилизованного.

Другая женщина жаловалась, что она уже второй месяц на успокоительных и вообще не знает, "переживет ли мобилизацию".

Российские матери-одиночки просят не мобилизовывать их сыновей: видео

Было бы больше смысла, если бы эти женщины, а также другие россияне вышли на протест из-за Путина, а не просили у него чего-то. Они не понимают, что их президенту абсолютно безразлично то, как они будут доживать старость. Главное для Путина – это захватить Украину.

Главное о мобилизации в России

Российские "мобики" массово отказываются ехать в Украину. Они жалуются на свою форму, ржавое оружие, условия и отношение руководства.

В Чувашии мобилизованные протестовали из-за того, что им не дали обещанные выплаты в размере 300 тысяч рублей. Бунт закончился тем, что в учебный центр приехал ОМОН и Росгвардия. Так что протестные настроения "мобиков" быстро утихли.

Чтобы не "раскалывать общество", российская пропаганда выдала новые методички. Теперь в СМИ нельзя использовать слово "мобики". Мол, надо называть их "солдатами".

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