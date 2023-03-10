Постпред Украины в ООН Сергей Кислица назвал этот поступок не просто циничным, а отвратительным. 24 Канал собрал все, что известно о вручении этих "щедрых подарков" матерям кафиров в России.

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Матери погибшего российского оккупанта подарили мультиварку / Фото РосСМИ

В этой новости все гротескно, если не противно: "награда", врученная башкирской матери в российско-фашистской федерации за ее убитого сына, которого Путин отправил на избранную им войну против Украины, – мультиварка "Галактика" за 39 долларов,

– написал Кислица.



"Щедрый подарок" матери погибшего оккупанта / Фото с твиттера Сергея Кислицы

Цена за мультиварку достаточно символична. Очевидно, именно во столько оценили российские чиновники жизнь своего солдата.

Он также обратил внимание, что на фото с церемонии "награждения" матери также вручили букет цветов, цинично завернутый в бумагу "life", то есть "жизнь".

Everything in this piece of news is grotesque if not hideous: an “award” presented to a Bashkir mother in russian fascist federation for her killed son sent by putler to his war of choice against Ukraine - a $39 multi cooker “Galaxy” & a bouquet cynically wrapped in paper “LIFE” pic.twitter.com/JheW0rHKQw — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 8, 2023

Мультиварка взамен сына

В Республике Башкортостан матери российского оккупанта Фаниса Хусаинова, который был "добровольцем" и уже стал "двухсотым", "в честь" смерти сына подарили мультиварку и медаль под названием "Женщина – мать нации".

Отметим, что с Хусаиновой российская пропаганда пытается лепить "героя" так называемой "СВО". В то же время в РосСМИ не раз открыто писали, что "героического" в мужчине мало, поскольку он 5 раз попадал на скамью подсудимых, потому что воровал.



Оккупант якобы ушел "добровольцем" / Фото РосСМИ

В СМИ также сообщали, что мать не участвовала в воспитании сына, а появилась в его жизни, когда уже был взрослым. Итак, будущего зэка воспитывали родители женщины.

Однако, как видим, принимать "щедрые" подарки от власти, она очень даже рада.

Что известно о самом оккупанте

Служил в отряде "Барс-17". В России ходит басня, что Хусаинов якобы "угнал украинский БТР", самостоятельно одолев семь украинских военнослужащих.

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Сообщения о его ликвидации появились в декабре 2022 года. Лишь 15 января местные власти подтвердили это.



Обстоятельства гибели оккупанта неизвестны / Фото РосСМИ

Странное видение "ценности" жизни россиян

К слову, в России часто удивляют такими циничными решениями по почитанию памяти своих павших бойцов.