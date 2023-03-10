Постпред України в ООН Сергій Кислиця назвав цей вчинок не просто цинічним, а огидним. 24 Канал зібрав усе, що відомо про вручення цих "щедрих подарунків" матерям окупантів в Росії.

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Матері загиблого російського окупанта подарували мультиварку / Фото РосЗМІ

У цій новині все гротескно, якщо не огидно: "нагорода", вручена башкирській матері в російсько-фашистській федерації за її вбитого сина, якого Путін відправив на обрану ним війну проти України, – мультиварка Galaxy за 39 доларів,

– написав Кислиця.



"Щедрий подарунок" матері загиблого окупанта / Фото з твітера Сергія Кислиці

Ціна за мультиварку досить символічна. Очевидно, саме в стільки оцінили російські чиновники життя свого солдата.

Він також звернув увагу, що на фото з церемонії "нагородження" матері також вручили букет квітів, який цинічно загорнуте в папір "life", тобто "життя".

Everything in this piece of news is grotesque if not hideous: an “award” presented to a Bashkir mother in russian fascist federation for her killed son sent by putler to his war of choice against Ukraine - a $39 multi cooker “Galaxy” & a bouquet cynically wrapped in paper “LIFE” pic.twitter.com/JheW0rHKQw — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 8, 2023

Мультиварка взамін

У Республіці Башкортостан матері російського окупанта Фаніса Хусаїнова, який був "добровольцем" і вже став "двохсотим", "на честь" смерті сина подарували мультиварку та медаль під назвою "Жінка – матір нації".

Зазначимо, що з Хусаїнова російська пропаганда намагається ліпити "героя" так званої "СВО". Водночас у РосЗМІ не раз відкрито писали, що "героїчного" у чоловіку мало, оскільки він 5 разів потрапляв на лаву підсудних, бо крав.



Окупант нібито пішов "добровольцем" / Фото РосЗМІ

У ЗМІ також повідомляли, що мати не брала участі у вихованні сина, а з'явилась у його житті, коли той уже був дорослий. Тож, майбутнього зека виховували батьки жінки.

Однак, як бачимо, приймати "щедрі" подарунки від влади, вона дуже навіть рада.

Що відомо про самого окупанта

Служив у загоні "Барс-17". У Росії ходить байка, що Хусаїнов нібито "викрав український БТР", самостійно здолавши сім українських військовослужбовців.

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Повідомлення про його ліквідацію з'явилися у грудні 2022 року. Лише 15 січня місцева влада підтвердила це.



Обставини загибелі окупанта невідомі / Фото РосЗМІ

Дивне бачення "цінності" життя росіян

До слова, в Росії часто дивують такими цинічними рішеннями, щодо вшанування пам'яті своїх полеглих бійців.