Россиянин Александр Ташлыков получил повестку 22 сентября. Его направили в медицинскую роту. Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 канал.

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"Мобика" могли убить свои

Задачей Ташлыкова было сопровождать раненых оккупантов в госпиталь Читы. С последней такой задачи "мобик" не вернулся. Через некоторое время родным стало известно, что он скончался в больнице от травмы головы, причиненной тупым предметом.

Сыну погибшего сообщили, что банковская карта и военный билет отца находятся как залог в хостеле, где останавливался "мобик". Администратор рассказал, что военный истекал кровью, когда прибыл в хостел.

Выяснилось, что Ташлыков снял с карты 38,5 тысячи рублей, но эти деньги среди личных вещей погибшего не нашли. Интересно, что после смерти "мобика" с его карточки продолжали списываться деньги. В частности, ею рассчитывались в магазинах с алкоголем. В общей сложности спиртного купили на 8 тысяч рублей.

По всей вероятности, Ташликова убили его "товарищи", чтобы украсть деньги.

В настоящее время российские силовики расследуют это дело.

Обратите внимание! Журналисты установили, что на войне против Украины погибли по меньшей мере 15 "мобиков", являющихся многодетными родителями. В среднем от отъезда из дома до гибели проходило всего 23,5 дня. Больше всего погибших – с Урала.

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