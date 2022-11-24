Росіянин Алєксандр Ташликов отримав повістку 22 вересня. Його скерували у медичну роту. Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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"Мобіка" могли вбити свої

Завданням Ташликова було супроводжувати поранених окупантів у госпіталь Чити. З останнього такого завдання "мобік" не вернувся. За якийсь час рідним стало відомо, що він помер у лікарні від травми голови, завданої тупим предметом.

Сину загиблого повідомили, що банківська карта й військовий квиток батька перебувають як застава у хостелі, де зупинявся "мобік". Адміністратор розповів, що військовий стікав кров'ю, коли прибув у хостел.

З'ясувалося, що Ташликов зняв з картки 38,5 тисячі рублів, але ці гроші серед особистих речей загиблого не знайшли. Що цікаво, що після смерті "мобіка" з його картки продовжували списуватися гроші. Зокрема, нею розраховувалися в магазинах з алкоголем. Загалом спиртного купили на 8 тисяч рублів.

Цілком ймовірно, що Ташликова вбили його "товаріщі", щоб вкрасти гроші.

Наразі російські силовики розслідують цю справу.

Зверніть увагу! Журналісти встановили, що на війні проти України загинули щонайменше 15 "мобіків", які є багатодітними батьками. У середньому від від'їзду з дому до загибелі тривало лише 23,5 дні. Найбільше загиблих – з Уралу.

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