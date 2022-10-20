Спецслужбы России могут готовить теракты против россиян, чтобы обвинить Украину, – ГУР

Цинизм и жестокость России уже никого не удивляют. Украинская разведка установила, что спецслужбы государства-агрессора могут готовить теракты на своей территории, чтобы обвинить в них Украину.

Российские военкоматы активно распространяют лживые открытки среди местного населения. В них рассказывают басни о "террористических актах, которые готовит СБУ".

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Какие фейки распространяют в России

В открытках людей призывают не прикасаться к чужим вещам, которые они увидят на улице. Мол, это украинцы раскладывают на лавочках и у кустов заминированные телефоны и кошельки. Более того, взрывчатка может лежать в детских игрушках.

Российские спецслужбы пугают, что взрывчатки недостаточно для убийства человека, мол, она может лишь сильно покалечить. Для большего эффекта придумали даже целую историю. Якобы в Воронеже 20 октября местный житель поднял паспорт и навсегда лишился руки.

В Главном управлении разведки Минобороны уверяют, что все это – планы именно государства-агрессора, а не Украины.

Эта страшилка – зеркальное отражение реальных действий россиян на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к ранениям и даже смертям мирного населения.

– объяснили в разведке.

Вероятно, распространяя такие листовки, спецслужбы государства-агрессора готовятся к проведению акций, в которых обвинят Украину.

Достопримечательности", которые распространяют в России / Фото ГУР Минобороны

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