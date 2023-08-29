Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что на этот раз инструментом "путча" могут стать не вагнеровцы, а члены какой-то другой частной компании.

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"Продолжается определенное противостояние между "башнями" Кремля или даже "комнатами" в одной из них. Поэтому есть предпосылки повторения – не похода вагнеровцев на Москву, а замены лидеров", – отметил Свитан.

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Как известно, "Вагнера" – не единственная частная военная компания в России. Кроме нее, также есть следующие:

Крымская ЧВК "Конвой";

ЧВК "Патриот" от министра обороны Шойгу;

ЧВК "Редут";

ЧВК "ЕНОТ" от ФСБ.

Поэтому есть много вариантов, какие силы привлечь для устранения Путина.

Как пытается обезопаситься диктатор

Российский президент осознает риски, а потому пытается действовать на опережение. В The Moscow Times сообщили, что Путин приказал силовикам усилить безопасность в приграничных регионах и быть начеку.

В то же время вряд ли эти меры будут иметь хоть какой-то смысл. Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" считает, что силовики только разворуют бюджетные деньги и ничего не сделают.

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