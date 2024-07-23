"Я участник "сво", мне ничего не будет": оккупант жестоко избил 2 женщин посреди улицы
В России оккупант, вернувшийся с войны, избил двух женщин. Более того, он продолжал угрожать им даже в присутствии правоохранителей, которые просто наблюдали за ситуацией.
Видео с избиением и угрозами публикуют в сети. Некоторые телеграмм-каналы отмечают, что мужчина называл себя "героем сво", поэтому ему ничего не будет за избиение, передает 24 Канал.
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Оккупант избил женщин в России
В городе Артем Приморского края 20 июля россиянин, вернувшийся из так называемо "сво", избил двух женщин. Инцидент с избиением попал на камеры видеонаблюдения.
Россиянин избил женщину костылем: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент, 18+)
В сети также опубликовали еще одно видео. На нем оккупант открыто угрожает физической расправой женщине, однако росгвардейцы просто стоят рядом и ничего не делают. Россиянин на видео кричит, что когда "правоохранители" уйдут, то он начнет ее бить. Впрочем, росгвардейцев это не очень волновало и они просто наблюдали за ситуацией.
Россиянин угрожает расправой женщине: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)
Российское издание "Медиазона", журналисты которого Кремль называет "иноагентами", установили личность нападавшего. Так, женщин избил Артур Жуков – 37-летний россиянин, который воевал против Украины в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Мужчина сменил фамилию после того, как вышел из тюрьмы.
Известно, что раньше он носил фамилию Журин, и в 2010 году его осудили за избиение, которое привело к смерти человека, а также за побег из воинской части. Вероятно, мужчина забил кого-то насмерть во время службы в армии. Жуков отсидел почти 8 лет – на 2,5 года меньше срока. Через несколько лет Жуков снова жестоко избил человека – партнера своей матери, и мужчину снова посадили.
Как пишут в сети, мужчина избил женщину якобы из-за ее слов. Так, женщина разговаривала по телефону, однако Жуков воспринял ее слова в свой адрес. После этого он жестоко избил женщину, сломал ей нос, а также немало синяков.
Когда другая женщина решила заступиться, то оккупант избил и ее. Причем применял он не только собственную силу, но и костыль.