По мнению аналитиков Института изучения войны, таким образом в Кремле могут пытаться разделаться с внутренним инакомыслием среди российских социальных кругов. При чем здесь Евгений Пригожин – рассказываем дальше.

Читайте также Войска России могут начать наступления в новых направлениях с сомнительной перспективой, – ISW

Два десятка баров были закрыты в рамках кампании российских властей

Сотрудники ФСБ устроили рейды по барам в городских районах. Их провели в рамках кампании против привлечения несовершеннолетних к "антиобщественным действиям".

По данным Петербургского издания "Фонтанка", два десятка баров уже закрыли в рамках этого расследования. Властные институты оправдывают свои действия тем, что бары способствовали употреблению наркотиков, алкоголя и бродяжничеству среди подростков.

Однако это не выглядит убедительно, ведь россияне обычно нормально относятся к систематическому употреблению алкоголя. Вероятно, рейды против баров направлены против богатых российских бизнесменов, которые могут иметь другие политические убеждения или отрицательно относиться к власти.

Эти рейды могут быть направлены против богатых российских бизнесменов, таких как финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, который не смог оспорить текущее право собственности на петербургский бар в своем ответе российскому журналисту, утверждавшему, что Пригожин владел баром в июне 2022 года. Эти мероприятия также могут поощрять самоцензуру в этих кругах и среди посетителей адвокатуры, публично демонстрируя последствия выступлений вне очереди,

– констатировали в ISW.

Обратите внимание Путин назвал предоставление снарядов с обедненным ураном Украине эскалацией: зачем – объяснили в ISW

В каком положении оказался Пригожин во время войны в Украине