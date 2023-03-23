По мнению аналитиков Института изучения войны, таким образом в Кремле могут пытаться разделаться с внутренним инакомыслием среди российских социальных кругов. При чем здесь Евгений Пригожин – рассказываем дальше.
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Два десятка баров были закрыты в рамках кампании российских властей
Сотрудники ФСБ устроили рейды по барам в городских районах. Их провели в рамках кампании против привлечения несовершеннолетних к "антиобщественным действиям".
По данным Петербургского издания "Фонтанка", два десятка баров уже закрыли в рамках этого расследования. Властные институты оправдывают свои действия тем, что бары способствовали употреблению наркотиков, алкоголя и бродяжничеству среди подростков.
Однако это не выглядит убедительно, ведь россияне обычно нормально относятся к систематическому употреблению алкоголя. Вероятно, рейды против баров направлены против богатых российских бизнесменов, которые могут иметь другие политические убеждения или отрицательно относиться к власти.
Эти рейды могут быть направлены против богатых российских бизнесменов, таких как финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, который не смог оспорить текущее право собственности на петербургский бар в своем ответе российскому журналисту, утверждавшему, что Пригожин владел баром в июне 2022 года. Эти мероприятия также могут поощрять самоцензуру в этих кругах и среди посетителей адвокатуры, публично демонстрируя последствия выступлений вне очереди,
– констатировали в ISW.
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В каком положении оказался Пригожин во время войны в Украине
- Аналитики предполагают, что Пригожин сохраняет мощные политические рычаги и региональные связи в России даже несмотря на попытки некоторых кремлевских чиновников держать дистанцию от группы ПИК "Вагнера". Так, 20 марта финансист заявил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил одного вагнеровца в свой регион.
- Кроме того, губернатор пообещал, что будет помогать во время похорон наемников Пригожина. Также на днях лидер российской политической партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов публично предложил легализовать НПК, такие как группа "Вагнера".
- В частности, он предложил минобороны России взять контроль над ними, что станет серьезным ограничением нынешних свобод Пригожина. К слову, уничтожение "вагнеровцев" под Бахмутом, вероятно, заставит Пригожина и официальных российских лиц пересмотреть роль наемников в войне.