В России наивно верят, что Запад исчерпал арсенал средств для "сдерживания России"

Пока Россия терпит колоссальные потери на войне с Украиной, в Москве успокаивают себя, как только могут. Мол, Европа вроде бы исчерпала свой арсенал "для сдерживания" страны-агрессорки.

Такие маразматические заявления сделал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Его слова активно цитируют русские СМИ.

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Новые абсурдные заявления Володина

Комментируя принятие Евросоюзом шестого пакета санкций против России, Вячеслав Володин заявил, что якобы ЕС пострадает от этих санкций больше. Российский спикер Госдумы радует надеждами на то, что страна-оккупант сможет полностью компенсировать те потери, которые наносит нефтяное эмбарго.

Из-за эмбарго на нефть Кремль теряет 22 миллиарда долларов в год. Однако Володин кормит людей безуспешными надеждами на то, что этих потерь удастся избежать за счет удорожания нефти и переориентации на азиатский рынок.

А еще спикеру Госдумы не дает покоя Европа и он "очень волнуется" за нее. Мол, Евросоюз будет ежегодно переплачивать 250 миллиардов евро за нефть, а экономика России якобы "будет укрепляться".

Не обошлось, конечно, без обвинений в сторону США, которые якобы "стараются ослабить европейские страны, чтобы сделать их более зависимыми". Из всего этого, скажем так, "аналитики", Володин сделал выводы, что арсенал средств для сдерживания российской агрессии в Европе исчерпан.

Эмбарго российской нефти: главное

Там эмбарго на российскую нефть была темой обсуждения в Евросоюзе еще с начала апреля. Украинская сторона заключалась в том, чтобы не медлить с введением санкций и ввести эмбарго побыстрее.

Переговоры по эмбарго и шестому пакету санкций, в который оно входит, длились почти 2 месяца. Причиной тому стало то, что несколько стран категорически выступали против эмбарго. К примеру, Венгрия.

В конце мая в ЕС все-таки согласовали эмбарго, правда, решение удалось принять путем компромисса. Венгрию и Болгарию освободили от эмбарго. Последнее дали время для адаптации, поскольку страна сильно зависима от российского сырья.

3 июня лидеры Европейского Союза окончательно утвердили шестой пакет санкций против России.

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