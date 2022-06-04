Такі маразматичні заяви зробив спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін. Його слова активно цитують російські ЗМІ.

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Нові абсурдні заяви Володіна

Коментуючи ухвалення Євросоюзом шостого пакета санкцій проти Росії, В'ячеслав Володін заявив, що нібито ЄС постраждає від цих санкцій більше. Росіян спікер Держдуми тішить сподіваннями на те, що країна-окупант зможе повністю компенсувати ті втрати, яких завдає нафтове ембарго.

Через ембарго на нафту Кремль втрачає 22 мільярди доларів на рік. Однак Володін годує людей марними сподіваннями на те, що цих втрат вдасться уникнути за рахунок здорожчання нафти та переорієнтування на азійський ринок.

А ще спікеру Держдуми не дає спокою Європа і він "дуже хвилюється" за неї. Мовляв, Євросоюз буде щороку переплачувати 250 мільярдів євро за нафту, а економіка Росії нібито "буде зміцнюватися".

Не обійшлося, звичайно, без звинувачень в сторону США, які нібито "намагаються послабити європейські країни, щоб зробити їх більш залежними". З усієї цієї, скажімо так, "аналітики", Володін зробив висновки, що арсенал засобів для стримання російської агресії в Європі вичерпаний.

Ембарго російської нафти: головне

Тама ембарго на російську нафту була темою обговорення в Євросоюзі ще від початку квітня. Українська сторона полягала на тому, аби не зволікати з введенням санкцій та запровадити ембарго чимшвидше.

Переговори щодо ембарго та загалом шостого пакета санкцій, до якого воно входить, тривали майже 2 місяці. Причиною цього стало те, що кілька країн категорично виступали проти ембарго. Наприклад, Угорщина.

Зрештою, наприкінці травня в ЄС таки погодили ембарго, щоправда, рішення вдалося ухвалити шляхом компромісу. Угорщину та Болгарію звільнили від ембарго. Останній дали час для адаптації, оскільки країна сильно залежна від російської сировини.

3 червня лідери Європейського Союзу остаточно затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

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