В России "не исключают" введение ОДКБ на оккупированный Донбасс

Россияне полномасштабной агрессией против Украины объединили против себя весь цивилизованный мир. Впрочем, захватчики до сих пор надеются на помощь своих "союзников".

Полная оккупация Донецкой и Луганской областей – одна из главных целей, которую российские кафиры хотят достичь в войне против Украины. Враг уже даже пошел строить дальновидные планы их интеграции в "русский мир".

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"Миротворцы" из ОДКБ

Российские кафиры уже начали мечтать о том, что им делать с оккупированными территориями. Они понимают, что ВСУ пойдут в контрнаступление, поэтому начали придумывать разные сценарии для того, чтобы удержать захваченные территории под своим контролем.

В частности, глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов заявил о том, что по окончании так называемой "спецоперации" россияне могут ввести на временно оккупированные территории "миротворцев" ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, в нее входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан , Кыргызстан и Таджикистан.

Пока идет специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся, а она будет продолжаться, пока все задачи не будут решены, а вот на постконфликтном этапе регулирования возможны разные варианты, не исключено, что миротворцы ОДКБ будут нужны,

– заявил Картаполов.

По мнению кафиров, на этот шаг им нужно будет пойти, чтобы не допустить на оккупированные территории настоящих миротворцев. Впрочем, когда большинство российской армии отважные воины ВСУ утилизируют, вряд ли "друзья" россиян будут палаты желанием ехать в Украину.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Битва за Северодонецк продолжается. Российские кафиры не прекращают штурм города, но отважные воины ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться дальше. Россияне посылают в бой мобилизованных на оккупированном Донбассе, надеясь забрасывать наших защитников и защитниц "пушечным мясом". Ситуация очень динамичная , противостояние на улицах продолжается.

Российские оккупанты пытались идти в атаку на Славянском направлении, но получили очень жесткий отпор, понесли потери и отошли на предыдущие рубежи.

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