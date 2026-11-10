В России обрушился железнодорожный мост: вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Архангельской области России обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. В результате несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, а движение по железной дороге на этом участке было полностью остановлено.

Об этом пишет Exilenova+.

Что известно об обрушении железнодорожного моста в России?

Инцидент произошел 10 ноября в 05:10 по местному времени на участке Черемуха – Виледь в Архангельской области России. Там обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь.

В результате обрушения конструкции несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Движение на поврежденном участке полностью перекрыли.

Обрушение моста в России / Exilenova+

Предварительно среди возможных причин обрушения рассматривают диверсию. В то же время пока нет официального подтверждения того, что мост разрушили умышленно.

Обрушившаяся конструкция является частью Печорской железнодорожной магистрали. Это важный транспортный коридор, обеспечивающий пассажирское и грузовое сообщение с северными регионами России.

Из-за обрушения моста движение на этом участке остановили, что нарушило железнодорожную логистику. Насколько длительным будет ограничение и когда удастся восстановить сообщение, пока неизвестно.

Напомним, в Ростовской области России в результате удара беспилотника FP-2 получил значительные повреждения автомобильный мост через реку Миус на трассе Р-280 "Новороссия". На кадрах видны повреждения дорожного полотна моста по координатам 47.184059, 38.515930.

Из-за разрушений проезд по переправе полностью перекрыт для всех видов транспорта. Этот участок трассы имеет важное значение для российской логистики, ведь он соединяет территорию России с временно оккупированными украинскими регионами.

В частности, по мосту могли перебрасывать военную технику и боеприпасы на южное направление фронта. По данным движения "Мариупольское сопротивление", переправы через Миус входили в список 30 стратегических мостов российских сил. Их вывод из строя может существенно затруднить снабжение и военную логистику противника.