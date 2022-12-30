Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Министерства обороны – в эфире телемарафона прокомментировал ракетную атаку 29 декабря. Тогда Россия выпустила по Украине 69 ракет. К счастью, 54 из них сбили защитники украинского неба.

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В ГУР МО считают, что ракетный потенциал России снижается.

Ракетный потенциал неприятеля миниатюризируется. Они не могут поддерживать столь высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества,

– заявил Юсов.

Следующая атака может быть мощнее

В воздушных силах заявили, что страна-террористка восстанавливает и восстанавливает парк авиационной техники. У России – достаточное количество носителей.

"Вопрос в том, сколько они готовы к настоящему времени потратить тех же крылатых ракет. Носителей у них достаточно", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Это спасает жизнь.