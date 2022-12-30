Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони – в ефірі телемарафону прокоментував ракетну атаку 29 грудня. Тоді Росія випустила по Україні 69 ракет. На щастя, 54 з них збили захисники українського неба.

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У ГУР МО вважають, що ракетний потенціал Росії знижується.

Ракетний потенціал ворога зменшується. Вони не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості,

– заявив Юсов.

Наступна атака може бути потужнішою

У Повітряних силах заявили, що країна-терористка відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. Росія має достатню кількість носіїв.

"Питання в тому, скільки вони готові на цей час витратити тих самих крилатих ракет. Носіїв у них достатньо", – мовиться у повідомленні.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це рятує життя.