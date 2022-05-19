Таков ответ минобороны государства-агрессорки на запрос депутата из Москвы Евгения Ступина. Эту информацию обнародовали и российские СМИ, сообщает 24 канал.
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В минобороны России убеждают, что Z и V "положительно воспринимаются"
Минобороны России официально объяснило, что Z и V – не военные символы. Однако, убеждены оккупанты, они "положительно воспринимаются" военными, гражданами России и квазиреспубликами Донбасса. Также в ответе говорилось "и о многих других", кто это – захватчики не уточнили, наверное, потому, что таких людей не существует.
Ступин обнародовал ответ на свой запрос и подчеркнул: если эти знаки – не официальные, то соответственно невозможно привлечь к ответственности за отношение к ним. Следовательно, задерживать за какие-то протесты против "букв иностранного алфавита" не должны.
Вот такой ответ получил депутат от минобороны России / Фото российских СМИ
ВСУ активно уничтожают технику со знаками Z и V
Между тем, у украинцев и украинских защитников отношение к этим символам однозначно: тот, кто их "положительно воспринимает" – враг, а технику, на которой они нарисованы, нужно уничтожить. Остальное у наших защитников очень хорошо получается.
Так, с 24 февраля ВСУ ликвидировали 28 500 врагов, уничтожили 1 254 танка, 3 063 боевых бронированных машин, 595 артиллерийских систем.
Еще потери врага в технике:
- РСЗО – 199;
- средств ПВО – 93;
- самолетов – 203;
- вертолетов – 167;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455;
- крылатых ракет – 103;
- кораблей и катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2157;
- специальной техники – 43.
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Как украинские воины относятся к "носителям Z и V": удачные примеры
- Украинским десантникам удалось уничтожить многие вражеские техники и склады с боеприпасами. Наши воины ликвидировали БТР, БМП и Тигров.
- Также украинские защитники уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
- ВСУ уничтожили российского полковника, отвечавшего за переправу через Северский Донец.
- Накануне украинские воины приземлили в Харьковской области вражеский Су-34.
Смотрите в видео: уничтожать врага помогают польские танки