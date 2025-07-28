Как работает логика войны на истощение?

Обычно парад демонстрируют на телевизионных экранах. Владимир Путин хвастается мощью своего военно-морского флота. Однако на этот раз ему пришлось комментировать ситуацию в соответствии с реалиями на земле. Российский президент подчеркнул, что он наблюдает за учениями своих военно-морских сил в рабочем режиме. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Парад, как мы прекрасно понимаем, побоялись проводить из-за атаки дронов. Именно из-за этой атаки пришлось на 6 часов закрывать международный аэропорт Санкт-Петербурга. В результате пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вместе с другими чиновниками вынужден был часами ждать в самолете, чтобы попасть в Санкт-Петербург и комментировать действия и заявления Путина.

В течение нескольких часов российский президент работал собственным пресс-секретарем, потому что Песков застрял в Москве.

Ситуация с фактической отменой большого парада снова должна была напомнить Путину, что война между Россией и Украиной – это не только тогда, когда российские ракеты и дроны уничтожают украинскую инфраструктуру, убивают женщин и детей и парализуют жизнь мирных украинских городов. Это еще и ситуация, когда украинские дроны могут парализовать инфраструктуру России и фактически поставить под сомнение возможность дальнейшего функционирования гражданской авиации в агрессивном государстве.

Таким образом, логика войны на истощение, которой Путин решил заменить свой неудачный блицкриг 2022 года, может действовать в обе стороны. Это касается и стремительного развития дронов с российской и украинской стороны. Украине не нужны разрешения западных союзников, чтобы своими дронами атаковать важные для россиян объекты в важные для россиян дни.

Кроме того, становится очевидным, что американский президент Дональд Трамп, который понемногу начинает понимать, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной, начнет давить не только на главу Кремля, но и на его партнеров на Глобальном Юге. Это может поставить под сомнение развитие российской нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Нефтеперерабатывающая промышленность России может быть атакована и санкциями Трампа, и украинскими дронами.

Какой есть выход из ситуации и почему россиянам он не нравится?

Путин, конечно, может делать вид, что никакие парады ему не нужны и достаточно наблюдать за действиями российских военно-морских сил с патрульного катера. Однако все прекрасно понимают, насколько президенту России нужно демонстрировать величие собственного государства, чтобы напомнить, что только капитуляция перед ней может завершить войну. По крайней мере завершить так, как этого хочет Путин.

Однако вместо величия российские чиновники должны несколько часов подряд ждать вылета служебных самолетов, потому что их не допускают в родной город Путина. Вместо величия российские аэропорты почти каждый день и каждую ночь сообщают о перерыве в отправке или приеме рейсов. Среди этих аэропортов есть и столичные.

С каждым днем ожесточенного противостояния война будет приходить не только к украинцам, но и к россиянам. Она заставит подавляющее большинство граждан России отказаться от привычной жизни, они будут находиться в постоянной атмосфере неопределенности из-за украинских атак.

Из всего этого есть один логичный выход – прекратить агрессию против Украины, освободить оккупированные с 2014 года территории, попытаться по крайней мере вернуться к цивилизованному миру и осознать бесперспективность попыток разрушения международного права.

Однако очевидно, что это выход не для Путина. Политик до сих пор уверен, что многолетняя война поможет ему ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию соседней страны к России. Россияне уверены, что лучшей является именно та власть, которая присоединяет чужие территории и наказывает жителей, неспособных осознать необходимость подчиниться российской воле. Это не выход и для российской армии, которая всегда была центром внимания руководства только тогда, когда вела агрессивные войны, уничтожала чужие города и убивала чужих граждан.

Так что надеяться на то, что россияне сделают логические выводы из того, что произошло в Санкт-Петербурге, бесполезно. Но если такие неприятные события будут происходить постоянно и станут обыденностью, то это рано или поздно заставит россиян осознать бесперспективность своих надежд на то, что многолетняя бесконечная война принесет им Украину, а не разрушение. Россиян ждут не парады, а очевидное разочарование в своих агрессивных планах.