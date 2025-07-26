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Как Россия увеличивает свое присутствие в Ливии?

Увеличение присутствия России в Ливии вызвало тревогу среди европейских политиков. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что российские ракеты вскоре могут быть размещены в Ливии – всего в нескольких сотнях миль от южных берегов Европы. Потенциально это может превратить страну в новый фронт в войне президента России Владимира Путина против Запада.

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Хотя Мелони, возможно, и разыгрывала сенсационные газетные заголовки для драматического эффекта, но ее беспокойство было вполне обоснованным. С 2020 года Россия систематически развивает сеть военных объектов по всей Ливии, что, возможно, является самой эффективной операцией Путина по иностранному влиянию. Превратив Ливию в передовую оперативную базу, Россия получила:

стратегическую платформу для распространения своего влияния в Африке;

новые дипломатические союзы;

контроль над контрабандной супермагистралью, которую можно использовать как оружие против Европы.

Аналитики разведки определили сеть российских авиабаз в Ливии как центральную опору африканской кампании Кремля. Эти базы поддерживали Силы быстрой поддержки Судана в жестокой войне против вооруженных сил Судана и помогали поддерживать длительный, но малоизвестный режим террора России в Центральноафриканской Республике.

Увеличение военного присутствия России в Ливии также позволило ей усилить свое влияние в так называемом сахельском "поясе переворотов" – Нигере, Мали и Буркина-Фасо – тройке нестабильных авторитарных режимов, которые вышли из западного Экономического сообщества государств Западной Африки, чтобы образовать Альянс государств Сахеля.

Вступление России в Сахель катализировало изгнание Европы из региона. Разжигая антизападные настроения с помощью дезинформационных кампаний, Россия подпитывала общественный спрос на изгнание Франции и других европейских сил, одновременно представляя себя альтернативным гарантом безопасности. Эта динамика сейчас повторяется в Чаде – последней мишени кампании влияния Путина.

Но, несмотря на назойливую пропаганду, помощь России в сфере безопасности была слабой и часто контрпродуктивной. Это способствовало всплеску джихадистского насилия и террористической деятельности, что нанесло значительные потери российским наемникам.

Для чего Россия использует местные элиты?

Кроме формальных партнерств, Россия получила экономические выгоды через неформальные каналы. Поддерживаемое Россией разграбление государственных ресурсов и контрабандные сети, процветающие под тонкой маскировкой государственного контроля, преимущественно выгодны господствующим элитам.

Семья Хафтар – главные посредники России в Ливии – является ярким примером. В отличие от многих других африканских союзников России, Хафтар фактически управляет вотчиной, а не признанным государством.

Действительно, командующий Ливийской национальной армии и самопровозглашенный "фельдмаршал" Халифа Хафтар является военачальником без формальных или юридических полномочий, однако он осуществляет жестокий контроль над восточной и южной Ливией при поддержке России.

В последние годы семья обеспечила, чтобы российские базы были одинаково эффективными как для извлечения богатства, так и для импорта военных активов.

Россия использовала Хафтара для фрагментации нефтяной промышленности Ливии. В 2022 году, после вторжения России в Украину, Кремль организовал нефтяную блокаду, чтобы поднять мировые цены. Позже нефтяной сектор Ливии служил каналом для экспорта российского топлива, помогая контрабандой поставлять российские санкционные нефтепродукты в Европу (что стоило европейским правительствам огромных потерь налоговых поступлений) или перенаправлять их на поддержку других африканских марионеток России.

Но Россия использует Ливию не только для финансирования войны в Украине и подрыва реакции Европы. Благодаря своему союзу с семьей Хафтара, Россия создала огромную преступную инфраструктуру, которую она сдаёт в аренду торговцам наркотиками, оружием и людьми, а также контрабандистам.

Эта сеть также позволила России использовать миграцию как оружие против Европы, одновременно повышая легитимность Хафтара и сея политический раздор по всему континенту. Тем временем Хафтар, стремясь расширить свою контрабандную операцию до уровня регионального предприятия, начал заключать соглашения с соседними странами.

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Ливия и альянс Хафтара является стержнем новой внешнеполитической стратегии Путина. Известная как "доктрина Караганова" в честь российского политолога Сергея Караганова, – эта стратегия изображает Россию как антиколониального освободителя, который стремится демократизировать мировой порядок, объединяя незападные страны против Запада.

Ирония заключается в том, что российский антиколониальный проект построен на военных преступлениях, переворотах и изъятии африканских богатств на благо российских элит.

В феврале члены семьи Хафтар посетили Минск, где завершили соглашение о развитии порта Тобрук. Беларусь, не имеющая выхода к морю, может показаться маловероятным партнером для проекта развития порта. Настоящая ценность соглашения заключается в том, что оно предоставляет России эффективный контроль над новым средиземноморским портом и поддерживает верного союзника.

Как должна реагировать Европа?

Неудивительно, что Россия использует геостратегическое положение и нефтяные богатства Ливии, однако непонятно, почему Европа позволила Москве закрепиться у ее порога. Европейские правительства должны действовать быстро, прежде чем угрозу станет еще труднее сдерживать.

К счастью, у политиков есть определенные варианты:

санкции и замораживание счетов российских контрабандистов,

преследование подставных компаний, осуществляющих грузовые рейсы к российским базам,

применение универсальной юрисдикции и поддержка судебного преследования через Международный уголовный суд.

Эти относительно простые шаги, которые могут серьезно подорвать усилия России по дестабилизации Европы.

Со всем тем, для защиты своего уязвимого южного фланга Европа должна сделать больше, чем просто сдерживать влияние России. Она также должна предложить убедительную альтернативу. Помощь в защите нефтяной промышленности Ливии от преступной эксплуатации была бы хорошим началом. Самое главное, чтобы европейские правительства наконец выполнили свои обещания способствовать демократическому переходу Ливии – обязательство, которое неоднократно повторялось, но так и не было выполнено.