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Як Росія збільшує свою присутність у Лівії?

Збільшення присутності Росії в Лівії викликало тривогу серед європейських політиків. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні попередила, що російські ракети незабаром можуть бути розміщені у Лівії – лише за кілька сотень миль від південних берегів Європи. Потенційно це може перетворити країну на новий фронт у війні президента Росії Володимира Путіна проти Заходу.

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Хоча Мелоні, можливо, й розігрувала сенсаційні газетні заголовки для драматичного ефекту, та її занепокоєння було цілком обґрунтованим. З 2020 року Росія систематично розбудовує мережу військових об'єктів по всій Лівії, що, можливо, є найефективнішою операцією Путіна з іноземного впливу. Перетворивши Лівію на передову оперативну базу, Росія отримала:

стратегічну платформу для поширення свого впливу в Африці;

нові дипломатичні союзи;

контроль над контрабандною супермагістраллю, яку можна використовувати як зброю проти Європи.

Аналітики розвідки визначили мережу російських авіабаз у Лівії як центральну опору африканської кампанії Кремля. Ці бази підтримували Сили швидкої підтримки Судану у жорстокій війні проти збройних сил Судану та допомагали підтримувати тривалий, але маловідомий режим терору Росії в Центральноафриканській Республіці.

Збільшення військової присутності Росії в Лівії також дозволило їй посилити свій вплив у так званому сахельському "поясі переворотів" – Нігері, Малі та Буркіна-Фасо – трійці нестабільних авторитарних режимів, які вийшли із західного Економічного співтовариства держав Західної Африки, щоб утворити Альянс держав Сахелю.

Вступ Росії до Сахелю каталізував вигнання Європи з регіону. Розпалюючи антизахідні настрої за допомогою дезінформаційних кампаній, Росія підживила суспільний попит на вигнання Франції та інших європейських сил, водночас представляючи себе альтернативним гарантом безпеки. Ця динаміка зараз повторюється в Чаді – останній мішені кампанії впливу Путіна.

Але, попри настирливу пропаганду, допомога Росії у сфері безпеки була слабкою та часто контрпродуктивною. Це сприяло сплеску джихадистського насильства та терористичної діяльності, що завдало значних втрат російським найманцям.

Для чого Росія використовує місцеві еліти?

Окрім формальних партнерств, Росія отримала економічні вигоди через неформальні канали. Підтримуване Росією розграбування державних ресурсів та контрабандні мережі, що процвітають під тонким маскуванням державного контролю, переважно вигідні панівним елітам.

Родина Хафтар – головні посередники Росії в Лівії – є яскравим прикладом. На відміну від багатьох інших африканських союзників Росії, Хафтар фактично управляє вотчиною, а не визнаною державою.

Дійсно, командувач Лівійської національної армії та самопроголошений "фельдмаршал" Халіфа Хафтар є воєначальником без формальних чи юридичних повноважень, проте він здійснює жорстокий контроль над східною та південною Лівією за підтримки Росії.

В останні роки родина забезпечила, щоб російські бази були однаково ефективними як для вилучення багатства, так і для імпорту військових активів.

Росія використала Хафтара для фрагментації нафтової промисловості Лівії. У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Кремль організував нафтову блокаду, щоб підняти світові ціни. Пізніше нафтовий сектор Лівії служив каналом для експорту російського палива, допомагаючи контрабандою постачати російські санкційні нафтопродукти до Європи (що коштувало європейським урядам величезних втрат податкових надходжень) або перенаправляти їх на підтримку інших африканських маріонеток Росії.

Але Росія використовує Лівію не лише для фінансування війни в Україні та підриву реакції Європи. Завдяки своєму союзу з родиною Хафтара, Росія створила величезну злочинну інфраструктуру, яку вона здає в оренду торговцям наркотиками, зброєю та людьми, а також контрабандистам.

Ця мережа також дозволила Росії використовувати міграцію як зброю проти Європи, одночасно підвищуючи легітимність Хафтара та сіючи політичний розбрат по всьому континенту. Тим часом Хафтар, прагнучи розширити свою контрабандну операцію до рівня регіонального підприємства, почав укладати угоди із сусідніми країнами.

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Лівія та альянс Хафтара є стрижнем нової зовнішньополітичної стратегії Путіна. Відома як "доктрина Караганова" на честь російського політолога Сергія Караганова, – ця стратегія зображує Росію як антиколоніального визволителя, який прагне демократизувати світовий порядок, об'єднуючи незахідні країни проти Заходу.

Іронія полягає в тому, що російський антиколоніальний проєкт побудований на воєнних злочинах, переворотах та вилученні африканських багатств на благо російських еліт.

У лютому члени родини Хафтар відвідали Мінськ, де завершили угоду про розвиток порту Тобрук. Білорусь, що не має виходу до моря, може здатися малоймовірним партнером для проєкту розвитку порту. Справжня цінність угоди полягає в тому, що вона надає Росії ефективний контроль над новим середземноморським портом і підтримує вірного союзника.

Як повинна реагувати Європа?

Недивно, що Росія використовує геостратегічне становище та нафтові багатства Лівії, однак незрозуміло, чому Європа дозволила Москві закріпитися біля її порога. Європейські уряди повинні діяти швидко, перш ніж загрозу стане ще важче стримувати.

На щастя, у політиків є певні варіанти:

санкції та заморожування рахунків російських контрабандистів,

переслідування підставних компаній, що здійснюють вантажні рейси до російських баз,

застосування універсальної юрисдикції та підтримка судового переслідування через Міжнародний кримінальний суд.

Ці відносно прості кроки, які можуть серйозно підірвати зусилля Росії щодо дестабілізації Європи.

З усім тим, для захисту свого вразливого південного флангу Європа повинна зробити більше, ніж просто стримувати вплив Росії. Вона також повинна запропонувати переконливу альтернативу. Допомога в захисті нафтової промисловості Лівії від злочинної експлуатації була б гарним початком. Найголовніше, щоб європейські уряди нарешті виконали свої обіцянки сприяти демократичному переходу Лівії – зобов'язання, яке неодноразово повторювалося, але так і не було виконане.