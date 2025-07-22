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На что готов Нетаньяху, чтобы оставаться у власти?

Так же арабские режимы на современном Ближнем Востоке давно открыто заявляли о своем намерении уничтожить Израиль, тогда как Израиль участвовал только в войнах критической необходимости. Поэтому, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху держит Израиль в войнах по собственному выбору, можно только сделать вывод, что страна больше не является демократией, которой себя выдает.

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Длительная война Израиля в Газе началась как оправданный ответ на резню около 1200 израильтян, которую 7 октября 2023 года устроил ХАМАС. Но конфликт быстро перерос в оргию безосновательного насилия, страданий гражданского населения и вопиющих военных преступлений.

Как недавно подтвердило расследование The New York Times, Нетаньяху мог бы прекратить кровопролитие в несколько решающих моментов при полной поддержке военных, которые не видели никакого смысла в дальнейшем насилии. Но каждый раз он решал продолжать войну.

Это решение было полностью эгоистичным: Нетаньяху хотел увековечить собственную власть и защитить себя от суда по многочисленным обвинениям в коррупции. Его хрупкое коалиционное правительство зависит от поддержки фашистских религиозных фанатиков, которых удовлетворила бы только полная победа Израиля, что является недостижимой целью, и бессрочная оккупация Газы.

Поэтому, чтобы остаться у власти, Нетаньяху препятствовал переговорам о прекращении огня, тем самым задерживая освобождение израильских заложников, которых удерживал ХАМАС. Когда соглашения наконец достигли, Нетаньяху нарушил его.

Цена цинизма Нетаньяху была непомерной. Газа пережила серьезный гуманитарный кризис, сотни молодых израильских солдат погибли, а тысячи – получили серьезные ранения.

Более того, Нетаньяху разрушил шансы Израиля на заключение исторического мирного соглашения с Саудовской Аравией, которое бы ознаменовало практический конец столетнего арабо-израильского конфликта.

Однако, с точки зрения Нетаньяху, его стратегия в отношении Газы имела ошеломляющий успех. Он предотвратил государственное расследование своей ответственности за резню 2023 года, хотя годами способствовал финансированию ХАМАС Катаром и игнорировал уведомления разведки перед нападением. Кроме того, ему удалось затянуть судебный процесс против себя по делу о коррупции.

Но это только начало: Нетаньяху сейчас имеет больше власти, чем любой предыдущий премьер-министр Израиля. Он использует ее, чтобы заменить высокопоставленных военных и разведывательных служб своими союзниками и лоялистами. Он вот-вот достигнет успеха в вытеснении своего последнего "врага", откровенного генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, в рамках давних усилий его правительства по ослаблению судебной власти и независимости. Тем временем израильтян заваливают патриотической напыщенностью, пытаясь отвлечь внимание от разрушения демократии.

Что общего между Путиным и Нетаньяху?

Многие тактики Нетаньяху напоминают те, что использовал президент России Владимир Путин с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Как и Нетаньяху, Путин использовал конфликт для укрепления своей власти. И, как и Нетаньяху, Путин потерял возможности завершить войну на выгодных условиях.

Если бы Путин согласился на прекращение огня несколько месяцев назад, президент США Дональд Трамп фактически передал бы ему все украинские земли, которые Россия захватила с момента вторжения. Но Путин хочет большего. Он хочет, чтобы Россия имела суверенитет над всем Востоком Украины, а то, что осталось от Украины, стало разоруженным "нейтральным государством". Он хочет, чтобы НАТО отступило на запад, чтобы Кремль мог вернуть себе свою прежнюю "сферу влияния". Путин не согласится на меньшее.

Путин и Нетаньяху имеют еще кое-что общее: они стремятся изолировать ключевой политический электорат от последствий своих войн. Путин хорошо помнит, как рост количества жертв в Афганистане помог убедить советские элиты отказаться от режима.

Именно поэтому он избегал массового призыва и не допускал на поле боя городской средний класс России и бюрократические элиты, удерживая огромную контрактную армию, которую набирают в обмен на огромные выплаты из бедных провинций России. Хотя российские потери в Украине стремительно растут, точные цифры невозможно знать наверняка – российские СМИ о них не сообщают.

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В Израиле есть поговорка: Бней-Брак, где проживает крупнейшее в стране сообщество, "свободен от военных похорон и горя матерей". Нетаньяху позаботился об этом, гарантировав освобождение ультраортодоксальных мужчин от военной службы. Поскольку ультраортодоксальные группировки являются ключом к выживанию коалиции Нетаньяху, он также резко расширил щедрые субсидии, которые позволяют этой общине вести паразитический образ жизни, даже когда Израиль пытается покрыть расходы на свои войны против ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и Ирана.

Путин и Нетаньяху тщательно скрывают свои истинные намерения идеологией. "Вечная Россия" находится в постоянном конфликте с "извращенным Западом", который стремится ее уничтожить, а осажденное еврейское государство сталкивается с экзистенциальными угрозами со всех сторон, не в последнюю очередь со стороны ХАМАС. Оба лидера сравнивают своих врагов с нацистами.

Однако реальность гораздо мрачнее. Россия и Израиль застряли в бесконечных войнах по собственному выбору, каждая из которых поддерживается цинизмом и эгоизмом одного человека. В обоих случаях упадок "основанного на правилах" международного порядка, возникшего из пепла Второй мировой войны, позволил им продолжать свои действия.