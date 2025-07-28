Як працює логіка війни на виснаження?

Зазвичай парад демонструють на телевізійних екранах. Володимир Путін хизується міццю свого військово-морського флоту. Однак цього разу йому довелося коментувати ситуацію відповідно до реалій на землі. Російський президент підкреслив, що він спостерігає за навчаннями своїх військово-морських сил у робочому режимі. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Парад, як ми прекрасно розуміємо, побоялися проводити через атаку дронів. Саме через цю атаку довелося на 6 годин закривати міжнародний аеропорт Санкт-Петербургу. У результаті прессекретар російського президента Дмитро Пєсков разом з іншими чиновниками змушений був годинами чекати у літаку, щоб потрапити до Санкт-Петербурга і коментувати дії й заяви Путіна.

Протягом кількох годин російський президент працював власним прессекретарем, тому що Пєсков застряг у Москві.

Ситуація із фактичним скасуванням великого параду знову мала нагадати Путіну, що війна між Росією і Україною – це не тільки тоді, коли російські ракети і дрони знищують українську інфраструктуру, вбивають жінок і дітей і паралізують життя мирних українських міст. Це ще й ситуація, коли українські дрони можуть паралізувати інфраструктуру Росії і фактично поставити під сумнів можливість подальшого функціонування цивільної авіації в агресивній державі.

Таким чином, логіка війни на виснаження, якою Путін вирішив замінити свій невдалий бліцкріг 2022 року, може діяти в обидві сторони. Це стосується і стрімкого розвитку дронів з російської та української сторони. Україні не потрібні дозволи західних союзників, щоб своїми дронами атакувати важливі для росіян об'єкти у важливі для росіян дні.

Крім того, стає очевидним, що американський президент Дональд Трамп, який потроху починає розуміти, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною, почне тиснути не тільки на очільника Кремля, але і на його партнерів на Глобальному Півдні. Це може поставити під сумнів розвиток російської нафтової і нафтопереробної промисловості.

Нафтопереробна промисловість Росії може бути атакована і санкціями Трампа, і українськими дронами.

Який є вихід з ситуації і чому росіянам він не подобається?

Путін, звичайно, може вдавати, що ніякі паради йому не потрібні й достатньо спостерігати за діями російських військово-морських сил з патрульного катера. Однак всі прекрасно розуміють, наскільки президенту Росії потрібно демонструвати велич власної держави, щоб нагадати, що тільки капітуляція перед нею може завершити війну. Принаймні завершити так, як цього прагне Путін.

Однак замість величі російські чиновники мають кілька годин поспіль чекати вильоту службових літаків, бо їх не допускають до рідного міста Путіна. Замість величі російські аеропорти майже кожного дня і кожної ночі повідомляють про перерву у відправці або прийомі рейсів. Серед цих аеропортів є і столичні.

З кожним днем запеклого протистояння війна буде приходити не тільки до українців, але й до росіян. Вона примусить переважну більшість громадян Росії відмовитися від звичного життя, вони перебуватимуть в постійній атмосфері невизначеності через українські атаки.

З усього цього є один логічний вихід – припинити агресію проти України, звільнити окуповані з 2014 року території, спробувати принаймні повернутися до цивілізованого світу і усвідомити безперспективність спроб руйнування міжнародного права.

Однак очевидно, що це вихід не для Путіна. Політик досі впевнений, що багаторічна війна допоможе йому ліквідувати українську державність і приєднати територію сусідньої країни до Росії. Росіяни впевнені, що найкращою є саме та влада, яка приєднує чужі території і карає мешканців, нездатних усвідомити необхідність підкоритися російській волі. Це не вихід і для російської армії, яка завжди була центром уваги керівництва тільки тоді, коли вела агресивні війни, нищила чужі міста і вбивала чужих громадян.

Так що сподіватися на те, що росіяни зроблять логічні висновки з того, що відбулося у Санкт-Петербурзі, марно. Але якщо такі неприємні події відбуватимуться постійно і стануть буденністю, то це рано чи пізно примусить росіян усвідомити безперспективність своїх сподівань на те, що багаторічна нескінченна війна принесе їм Україну, а не руйнування. На росіян чекають не паради, а очевидне розчарування у своїх агресивних планах.