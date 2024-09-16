Украина пригласила представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в контролируемую ею часть Курской области для участия в гуманитарной помощи местным жителям.

Смотрите также Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16: известны сроки

Что сказали в Кремле

Заявление МИД Украины прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация,

– заявил чиновник.

В то же время уже появилась реакция украинского ведомства на комментарий российских властей.

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что "реакция Кремля на предложение Украины привлечь ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям". Также такое поведение, по мнению чиновника, говорит о страхе Путина перед тем, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию.

Напомним, что с первых дней Курской операции Силы обороны придерживаются принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получают гуманитарную помощь, удовлетворения основных гуманитарных потребностей и имеют возможность выехать из районов боевых действий.

К слову, в СМИ писали, что Украина прорвала новый участок границы на западе Курской области.