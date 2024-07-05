Партизаны сумели провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В России эту информацию пытаются скрыть.
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Что известно об операции
На Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом агенты "Атэш" взорвали железнодорожное полотно, которым осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов.
В качестве доков, они опубликовали короткое видео. На нем можно увидеть взрыв на железной дороге.
Взрыв на железной дороге под Екатеринбургом: смотрите видео
Партизаны сообщили, что журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных телеграм-каналах.
Кроме этого, ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам только после получения команды из областного управления ФСБ.
А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы,
– отметили в "Атеш".
Напомним, что также недавно партизаны "Атэш" провели диверсию на железной дороге в Ростове-на-Дону. Российские телеграмм-каналы пытались скрыть событие, утверждая, что "горит трава", но на самом деле горела железнодорожная колея.