Партизани зуміли провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У Росії цю інформацію намагаються приховати.

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Що відомо про операцію

На Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом агенти "Атеш" підірвали залізничне полотно, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.

Як доках, вони опублікували коротке відео. На ньому можна побачити вибух на залізниці.

Вибух на залізниці під Єкатеринбургом: дивіться відео

Партизани повідомили, що журналістів на місце пригоди не допустили. Інформація просочилася лише у місцевих телеграм-каналах.

Крім цього, ремонтній бригаді прибути на місце і приступити до відновлювальних робіт тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ.

А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси,

– зазначили в "Атеш".

Нагадаємо, що також нещодавно партизани "Атеш" провели диверсію на залізниці в Ростові-на-Дону. Російські телеграм-канали намагалися приховати подію, стверджуючи, що "горить трава", але насправді горіла залізнична колія.