В россии под Ульяновском столкнулись автобус и два грузовика: по меньшей мере 16 погибших

В россии 21 августа произошло масштабное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса и 2 грузовиков погибли по меньшей мере 16 человек.

Большинство погибших – граждане Кыргызстана

ДТП произошло на трассе М5 "Урал" в Ульяновской области. Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на мнс.

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Фуры практически "смяли" микроавтобус, перевозивший 20 человек. Все потому, что водитель одного из грузовиков вовремя не нажал на тормоза и наехал на бус. Тот в этот момент ждал своей очереди, чтобы выехать с участка ремонтируемой дороги.

В то же время, российские телеграм-каналы написали, что в ДТП попали и несколько легковых автомобилей.

Известно, что в результате аварии погибли 16 человек. Сначала сообщалось, что среди них есть граждане Казахстана, однако представитель министерства иностранных дел страны опроверг эту информацию. Впоследствии выяснилось, что 14 жертв – киргизцы, а 2 – россияне. Детей среди погибших нет.



В России произошло масштабное смертельное ДТП

В Подмосковье взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира"

Резонанс в россии приобрело еще одно ДТП. Так, 20 августа прямо посреди движения взорвался автомобиль, в котором находилась дочь так называемого "философа" александра дугина – дарья. Девушка и водитель погибли на месте происшествия. Впоследствии правоохранители обнаружили в автомобиле взрывчатку и возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что в этом автомобиле должен был ехать сам дугин, но в последний момент почему-то сел в другой. Вероятно, это было покушение на убийство пропагандиста.

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