В России похвастались "патриотическим" аналогом: запустили в продажу пойло под названием "Коми-кола"

Россияне часто любят хвастаться своей уникальностью. Но чаще всего они отличаются только кражами. Так случилось и с "Кока-колой".

Компания Coca-Cola решила покинуть российский рынок после того, как Россия начала войну против Украины. При этом производитель напитков достаточно долго принимал это решение. Поэтому в Украине даже объявляли бойкот товарам компании. И только 8 марта Coca-Cola решился оставить россиян без "Кока-колы". Сразу за ними это сделала и компания Pepsi-Cola.

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Несмотря на "восхваление" россиян, что им ничего иностранного нужно, ведь у них есть свой "аналоговнет", без "Кока-колы" они таки не обошлись. Но даже не скрывают то, что пытались все воспроизвести, как у американцев. Другими словами – украсть. И в цивилизованном мире за это россиян ожидало бы обвинения в краже интеллектуальной собственности, а значит и суд и немалый штраф. Но Россия уже слишком далеко отошла от того, чтобы соблюдать правила и закон, пойдя "своим путем".

При этом российские производители напитков начали наперебой заявлять, что они выпустят "свою кока-колу". Еще в первые места войны таким обещанием отличился ямальский завод. Также в России даже решили зарегистрировать название RuCoLa.

Теперь вот завод в российском Сыктывкаре решил выпускать "Коми-колу". На самом воспроизведении вкуса решили не останавливаться, так что и дизайн этикетки сделали такой же. И уже даже ее продают.

Воровать санкционное

Это не первый случай, когда россияне в "борьбе с Западом" не отказываются от его товаров и услуг, а пытаются их копировать у себя. Обычно это делают с тем, что стало недоступным для россиян из-за наложенных в Россию санкций. Ведь отказываться от своей привычной жизни россияне не желают. Как и не пытаются понять причины, почему на их страну наложили рекордное количество санкций, а мировые компании покинули российский рынок.

Так была попытка вместо ресторанов McDonald's, прекративших работу в России, создать забегаловку "Дядя Ваня". И даже представили дизайн логотипа, где просто повернули на сторону логотипа McDonald's. Но получить регистрацию это не помогло.

Остальные подобные случаи в России тоже заканчиваются фиаско. Ведь кроме обертки нужно знать и технологию производства, как в случае с "Кока-колой".